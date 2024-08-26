آلام الرقبة.. نصائح الوقاية والعلاج

ألم الرقبة غالبًا ما يظهر نتيجة العمل لساعات طويلة أو النوم على وسادة غير مريحة.
نصائح للوقاية:
ضبط بيئة العمل:
تعديل ارتفاع الكرسي بحيث يكون الجسم في وضع مريح مع تنسيق مستوى العينين مع شاشة الكمبيوتر.
اختيار وسادة مناسبة:
قياس طول الرقبة واختيار وسادة تتناسب مع وضعية النوم (شبه صلبة عند النوم على الظهر، ناعمة عند النوم على البطن).
نصائح للتعامل مع آلام الرقبة:
استخدام حقيبة ظهر بدل حقيبة الكتف لتجنب تشوه الجسم الناتج عن حمل حقيبة ثقيلة.
ممارسة تمارين رياضية خاصة بالرقبة:
باستثناء فترات تفاقم الألم.
تدليك الرقبة بحذر:
-يفضل أن يقوم بذلك أخصائي.
– تجنب طقطقة الرقبة
– استعمل المراهم المضادة للالتهابات بدلًا من المراهم الدافئة التي قد تزيد من الالتهاب.
– ينصح بالاهتمام بهذه الإجراءات لمنع تفاقم الألم خاصة إذا كان ناتجًا عن الإجهاد المزمن أو القلق.
المصدر: مواقع