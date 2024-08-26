آلام الرقبة.. نصائح الوقاية والعلاج

ألم الرقبة غالبًا ما يظهر نتيجة العمل لساعات طويلة أو النوم على وسادة غير مريحة.

نصائح للوقاية:

ضبط بيئة العمل:

تعديل ارتفاع الكرسي بحيث يكون الجسم في وضع مريح مع تنسيق مستوى العينين مع شاشة الكمبيوتر.

اختيار وسادة مناسبة:

قياس طول الرقبة واختيار وسادة تتناسب مع وضعية النوم (شبه صلبة عند النوم على الظهر، ناعمة عند النوم على البطن).

نصائح للتعامل مع آلام الرقبة:

استخدام حقيبة ظهر بدل حقيبة الكتف لتجنب تشوه الجسم الناتج عن حمل حقيبة ثقيلة.

ممارسة تمارين رياضية خاصة بالرقبة:

باستثناء فترات تفاقم الألم.

تدليك الرقبة بحذر:

-يفضل أن يقوم بذلك أخصائي.

– تجنب طقطقة الرقبة

– استعمل المراهم المضادة للالتهابات بدلًا من المراهم الدافئة التي قد تزيد من الالتهاب.

– ينصح بالاهتمام بهذه الإجراءات لمنع تفاقم الألم خاصة إذا كان ناتجًا عن الإجهاد المزمن أو القلق.

المصدر: مواقع