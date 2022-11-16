طقس لبنان : امطار متفرقة حتى يوم الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2022 - 12:12

طقس لبنان : امطار متفرقة حتى يوم الجمعة

منذ 20 mins 16 November، 2022
الطقس
لبنان

لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وامطار حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا.
– الطقس المتوقع في لبنان حسب مصلحة الارصاد الجوية:
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، يتوقع حدوث بعض الانفراجات فترة بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة وتشتد غزارتها أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية ، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر،  تنحسر الأمطار ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر .

السبت: صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.

– الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 9 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.
– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب .
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85% .

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