طقس لبنان : امطار متفرقة حتى يوم الجمعة

لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وامطار حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا.

– الطقس المتوقع في لبنان حسب مصلحة الارصاد الجوية:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، يتوقع حدوث بعض الانفراجات فترة بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة وتشتد غزارتها أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية ، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر، تنحسر الأمطار ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر .

السبت: صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.

– الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 9 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85% .