البنتاغون بعد الأنباء عن سقوط صاروخ روسي في بولندا: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو ونأخذ سلامة قواتنا في بولندا وغيرها على محمل الجد – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 23:52

البنتاغون بعد الأنباء عن سقوط صاروخ روسي في بولندا: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو ونأخذ سلامة قواتنا في بولندا وغيرها على محمل الجد

منذ 2 ساعة 15 November، 2022
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