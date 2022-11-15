انفوغراف| واقع قطاع الكهرباء في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 17:42

انفوغراف| واقع قطاع الكهرباء في لبنان

منذ 2 ساعة 15 November، 2022
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خبر وصورة - لبنان
محمد عساف

انفوغراف من اعداد موقع المنار يشرح بالمعلومات والارقام واقع قطاع الكهرباء في لبنان.

 

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