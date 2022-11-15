انفوغراف| واقع قطاع الكهرباء في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 17:42
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فلسطين المحتلة: 3 قتلى و3 جرحى اثر عملية طعن نفذها مقاوم فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة
وزارة الصحة الفلسطينية: منفذ العملية شمال سلفيت هو الشهيد محمد مراد صوف (18 عاما) من قرية حارس بالضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على عائلة الشهيد محمد صوف منفذ عملية سلفيت خلال اقتحام منزلها في بلدة حارس
رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: ما يحصل اليوم مهزلة والكابيتال كونترول هو لضبط السحوبات والتحويلات المالية
النائب الياس بو صعب: النقاش كان جديا والتصويت على القانون سيظهر من يريد اقرار الكابيتال كونترول ومن يرفض ذلك
النائب علي فياض: نحن في معرض الدفاع عن أموال المودعين ونأمل أن نتمكن من حل هذه المشاكل بشكل جذري
وزارة المالية تحيل معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان بعد نشر قانون الموازنة العامة في الجريدة الرسمية
مصدر أمني سوري: السيطرة على حي طريق السد في الجهة الجنوبية من مدينة درعا بعد عملية أمنية أدت إلى مقتل عدد من مسلحي داعش
اندلاع حريق داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده
مصادر يمنية: قصف مدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: نظام الهيمنة طُرد من إيران عام 1978 ولن نسمح له بإعادة السيطرة على البلاد
الخارجية الإيرانية دانت عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا: سنتخذ إجراءات متبادلة وفعالة ضد هذه التصرفات
الأمين العام لحلف الناتو: روسيا تعرضت لخسائر في أوكرانيا لكن لا يجب التقليل من قدراتها ويجب تقديم المزيد من الدعم لكييف
الكرملين: نعارض بشكل قاطع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة دفع تعويضات لأوكرانيا وسنواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية
رئيس وزراء بريطانيا: الصين تشكل تهديدا لأمننا الاقتصادي ومن حقنا اتخاذ خطوات لحماية انفسنا
الحكومة المصرية توقع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة مع عدد من المطورين على هامش مؤتمر المناخ
الناشط المصري علاء عبد الفتاح ينهي إضرابه عن الطعام بعد أكثر من 200 يوم وأسرته تقول إن حالته الصحية جيدة
الرئيس التركي يدعو إلى تحقيق الاستقرار في سوق الأسمدة العالمية بسرعة "وإلا واجهنا أزمة غذاء أكبر العام المقبل"
انفوغراف| واقع قطاع الكهرباء في لبنان
منذ 2 ساعة
15 November، 2022
خبر وصورة
-
لبنان
محمد عساف
انفوغراف من اعداد موقع المنار يشرح بالمعلومات والارقام واقع قطاع الكهرباء في لبنان.
ازمة الكهرباء
انفوغراف
قطاع الكهرباء
كهرباء لبنان
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