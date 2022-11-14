الخط الساخن | أزمة الصرف الصحي في الشويفات: هل التوعية تكفي للوقاية من #الكوليرا؟

في حلقة من برنامج الخط الساخن، قامت الزميلة ديما جمعة بجولة برفقة شرطة بلدية الشويفات والصليب الاحمر الى مخيمات اللاجئين في اطراف الشويفات حيث كشفت عن الواقع الصحي المتردي للاطفال في المخيم والذين يعانون من طفح جلدي نتيجة تلوث المياه.

واثناء جولتها في مخيم اللاجئين نقلت الزميلة ديما جمعة واقع ري المزروعات بمياه الصرف الصحي حيث تأتي صهاريج لنقل الخضروات الى سوق الجملة.

وبعد عرض التقرير، كان للمسؤول الاعلامي في الشويفات السيد طارق ابو فخر شرح للمعضلة التي تواجهها البلديات في التعاطي مع ما سماه مخيمات البؤس.

واكد السيد ابو فخر معارضة البلدية لتواجد المخيمات ضمن نطاقها واعتبر ان ابرز الجرائم والمخالفات تصدر ممن يلجؤون للمخيمات .

وخلال الحلقة، اتصلت مشاهدة للحديث عن ازمة ري المزروعات بمجاري الصرف الصحي وطالبت البلدية والمسؤولين بمتابعة الملف.