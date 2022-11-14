إيران تصدّر معدات طبية إلى 63 دولة بينها اوروبية

جرى إصدار أكثر من ألف و600 ترخيص في إيران لبيع معدات طبیة مصنعة محلياً في 63 دولة، ودول أوروبية من بينها.

أعلن المدير العام للمعدات الطبية في منظمة الغذاء والدواء الإيرانية روح الله مزینانی تصدير ما يقدر بـ20 مليون يورو من المعدات الطبية.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء، أن المدير العام للمعدات الطبية في منظمة الغذاء والدواء الإيرانية أعلن تصدير معدات طبیة بقیمه 20 مليون يورو في السنة وأضاف: “هذا الحجم من الصادرات یتعلّق بكثرة إنتاج المعدات التي يفوق إنتاجها حاجة البلد، ومن المؤكد أن قدرة سوق المعدات الطبية في البلاد الذی یبلغ حجمه ملياراً ونصف مليار دولار هي أكبر من هذا، لكن يُشترط أن تصدر المعدات التي لا تحتاج إليها الدولة والتي تتجاوز حاجة السوق المحلي، ولا یقبل أن یتسبب التصدیر بنقصٍ في المعدات الطبیة”.

وأضاف لدینا قدرات عالیة في مجال تصدير المعدات الطبية، لكن البلاد تواجه عقوبات دولیة ويجب أن نلتفت على نحو خاص إلى مسألة تلبية الاحتياجات المحلية قبل الوصول إلى مرحلة التصدير. لذلك قمنا بفرض قيود في هذا المجال حتى لا تواجه البلاد نقصاً في المعدات.

وصدر أكثر من ألف و600 ترخيص لتصدير المعدات الطبیة.

وأوضح المدير العام للمعدات الطبية في منظمة الغذاء والدواء “في الوقت الحالي ،يعمل 2000 مصنع للمعدات الطبية في البلاد، كما ينشط 3000 موزّع في هذا المجال”.

يذكر أن أول عملية جراحية عن بعد، جرت عام 2021 في العاصمة الإيرانية طهران بواسطة إنسان آلي (روبوت) محليّ الصنع تماماً، وذلك في اثنين من مستشفيات العاصمة تفصل بينهما مسافة 7 كيلومترات، هما مستشفى “الإمام الخميني” ومستشفى “ابن سينا”، لتكون إيران البلد الثاني في العالم في هذا المجال بعد الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وكالة مهر