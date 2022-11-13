نتنياهو يتسلم تكليفاً رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة

تسلم زعيم حزب “الليكود” في كيان العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، تكليفاً رسمياً من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال هرتسوغ، خلال تسليمه خلال تسليمه التكليف، إن “64 عضواً من الكنيست أوصوا بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة”.

وأضاف في كلمة إن نتنياهو “بصفته موظفاً حكومياً ذا خبرة، خدم في عدد كبير من المناصب العليا في بلدنا، بما في ذلك عدة فترات كرئيس لوزراء “إسرائيل”، يعرف جيدا القضايا والتحديات الأكثر إلحاحا على جدول الأعمال، بما في ذلك التهديدات الداخلية والخارجية”، حسب تعبير هرتسوغ.

وأكد أن كيانه المحتل يحتاج الى “حكومة قوية ومستقرة”، متمنيا لنتنياهو التوفيق في الحكومة المقبلة. كذلك، أكد “ضرورة أن تحافظ الحكومة المقبلة على طابع “إسرائيل” كدولة يهودية وديمقراطية”، حسب زعمه.

بدوره، قال نتنياهو إنه “سيخدم الجميع، من انتخبوه ومن لم يتخبوه”، على حد تعبيره. وفور تسلمه كتاب التكليف أكد نتنياهو أنه سيعمل “بحزم ضد إيران ومحاولتها الحصول على السلاح النووي”، حسب قوله.

وبحسب وسائل إعلام، فإنه من غير المرجح أن تؤدي الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو، اليمين أمام الكنيست خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يواصل نتنياهو المفاوضات مع الأحزاب. وسيُمنح نتنياهو شهراً لتشكيل ائتلاف حاكم بأغلبية في الكنيست المكونة من 120 مقعداً.

المصدر: روسيا اليوم