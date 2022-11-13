الرئيس الكوري الجنوبي: نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية شرط مسبق للسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2022 - 12:34
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الرئيس الكوري الجنوبي: نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية شرط مسبق للسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
منذ 1 ساعة
13 November، 2022
الرئيس الكوري الجنوبي
السلاح النووي لكوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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