بالفيديو | فعاليات يوم الشهيد مستمرة

تتواصل احياءات يوم الشهيد في بيروت والمناطق بفعاليات ومراسم وانشطة مختلفة.

واقام حزب الله احتفالاً في باحة مجمع الامام الرضا (ع) بحضور عوائل الشهداء والفعاليات واهالي المنطقة . تخلل الحفل عرض عسكري و اداء القسم للشهداء ، بعدها وضع مسؤول القطاع يوسف شرف الدين والشيخ فيصل ديب اكليلا من الزهر على النصب الرمزي للشهداء أمام مجمع الامام الرضا .

في الهرمل مراسم تكريمية خاصة نظمها حزب الله إحياءً ليوم الشهيد.



الى الجنوب حيث أقام حزب الله مراسم تكريمية في مكان تنفيذ عملية للشهيد عباس الوزواز عند مدخل بلدة الناقورة، كما أقيمت مراسم تكريمية للشهيد بشير علوية عند النصب التذكاري له في بلدة البياضة بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي.

ابناء شهداء المقاومة في ثانوية المهدي (عج) في صور يتوجهون برسالة الى الامام السيد علي الخامنئي وسيد المقاومة.

الى منطقة جبل عامل الثانية حيث تتواصل احياءات يوم الشهيد بمعارض فنية.

في بلدة العين البقاعية، ابناءُ الشهداءِ من الكشفيين، يُجددونَ العهدَ لصاحبِ العصرِ والزمانِ عندَ ضريحِ آبائهم الشهداء.

هل يمكن للفقد أن يقاوم الصبر؟ جواب سنتعرف إليه في العمل المسرحي “يحيى” من ابداع كشافة الإمام المهدي.

وتخليدا لذكرى الشهداء اقام منتدى الشباب التعبوي في كلية الرسول الاعظم احتفالا بيوم الشهيد تخلله افتتاح معرض لصور القادة الشهداء واثارهم ومقتنياتهم.. كما تم عرض فيلم عن الشهداء وتبعه كلمات ونشاط لجمعية إحياء بحضور طلاب الكلية والطاقم التعليمي وناشطين.

المصدر: قناة المنار