الرئيس بري عرض المستجدات مع الرئيس ميقاتي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية ولشؤون تشريعية.

ووضع الرئيس ميقاتي الرئيس بري في أجواء مشاركته في القمة العربية التي عقدت في الجزائر وقمة المناخ في شرم الشيخ (كوب27)

وبعد اللقاء غادر الرئيس ميقاتي من دون الإدلاء بتصريح مكتفياً بالقول رداً على سؤال عما اذا كان قد تناول في لقائه مع الرئيس بري موضوع ملف الكهرباء: “إتفقنا على صيغة”.

كما استقبل رئيس المجلس المحامي والمحلل السياسي جوزف ابو فاضل.

وبعد الظهر استقبل بري رئيس اللجنة المكلفة بادارة الجالية اللبنانية في ساحل الحاج السيد محمد قعفراني .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام