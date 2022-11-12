شولتس: لم أسمح للمنتقدين بثنيي عن إجراء محادثات هاتفية مع بوتين

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لم يسمح للمنتقدين بثنيه عن إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال شولتس: “نريد جميعًا أن تنتهي هذه الحرب وأن يكون السلام ممكنا”.

وشدد على أن “هذا موضوع كل المفاوضات التي أجريت حتى الآن مع الرئيس الروسي. ولم أسمح لأي منتقد بأن يثنيني عن مواصلة المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي كل فترة”.

وأشار إلى زيارته إلى روسيا في منتصف شباط/فبراير. وقال: “كنت في موسكو قبل وقت قصير من بدء الحرب، جلست على الطاولة التي يبلغ طولها سبعة أمتار وتحدثت مع بوتين. وأعتقد أنها كانت محادثة استمرت أربع ساعات، والتي اعتبر أنها كانت محادثة هامة للغاية”. مضيفا أنه خلال الاجتماع، تم بحث أوكرانيا.

المصدر: وكالات