وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2022 - 13:18
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حزب الله يحيي ذكرى "يوم الشهيد" باحتفال مركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من المناطق تحدث فيه السيد حسن نصر الله
السيد نصر الله: معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي لبنان وأسباب ترسيم الحدود البحرية لا تزال قائمة وستتعزز
السيد نصر الله: لا يمكن الوثوق بالضمانات الأميركية في الحفاظ على اتفاق ترسيم الحدود البحرية
السيد نصر الله رداً على معاونة وزير الخارجية الأميركي: حزب الله هو الذي أزال لعنة وطاعون الولايات المتحدة من لبنان
السيد نصر الله: الحصار الأميركي ما زال مستمراً على لبنان والولايات المتحدة تمنع أي دولة من مساعدته في أزمته الاقتصادية
السيد نصر الله: هل سيجرؤ لبنان على قبول المساعدات الروسية الجديدة أم سيتم الرضوخ للتهديدات الأميركية؟
السيد نصر الله: إيران تريد مساعدة شعب لبنان في محنته وأزمته ووافقت على كل طلباته ولكن اللعنة الأميركية منعت ذلك
السيد نصر الله: واشنطن لم تنجز اتفاق الترسيم حُباً باللبنانيين بل لتجنيب المنطقة الحرب ولأنها تعرف ظروف الكيان الصهيوني
السيد نصر الله: لبنان حصل على مطالبه في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بقوته والتقاطه اللحظة التاريخية
السيد نصر الله: نريد رئيساً بأسرع وقت ممكن لكن سد الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية لا يعني ملء الفراغ بأي كان وكيفما كان
السيد نصر الله: نحن كمقاومة وكبيئة مقاومة يحق لنا كجزء كبير من الشعب أن نقول نريد رئيساً للجمهورية مطمئناً للمقاومة
السيد نصر الله: نريد رئيساً في بعبدا شجاعاً ولا يخاف ويقدم المصلحة الوطنية على خوفه ونريد رئيساً لا يباع ولا يشترى
السيد نصر الله: المقاومة التي صنعت التحرير عام 2000 كانت مطمئنة في عهد الرئيس إميل لحود لأنه وقف وراءها ولم يطعنها
السيد حسن نصر الله: مع الرئيس العماد ميشال عون كانت المقاومة آمنة الظهر
السيد نصر الله: المقاومة ليست بحاجة لغطاء ولا حماية وما نريده رئيساً لا يتآمر على المقاومة ولا يطعن في ظهرها أو يبيعها
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في عين التينة
الرئيس بري في حديث صحافي: التوافق هو المعبر الإلزامي لانتخاب رئيس ومن دون التوافق سيستمر الفراغ والبلد سيدفع الثمن
الرئيس بري: تعليق مبادرتي الحوارية لا يعني أنني سأبقى مكتوف اليدين أمام مراوحة الاستحقاق الرئاسي على ما هو عليه
تظاهرات في مناطق بحرينية عدة رفضاً للانتخابات التشريعية التي تجريها سلطات المنامة
اندلاع مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال واعتقال المحرر سمير أبو زينة
بحرية الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين في بحر شمال مدينة غزة
حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى استشهاد القائد بهاء أبو العطا: جرائم الاغتيال لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاومته
لجنة تابعة للأمم المتحدة تؤيد بالأغلبية الساحقة اقتراحاً فلسطينياً يطالب برأي عاجل من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال
مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي يحذّر من دخول منطقة اليورو في ركود خلال الشتاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: تمديد صفقة تصدير الحبوب في البحر الأسود سيكون قراراً صائباً ولا ينبغي وضع حد زمني لها
الرئيس الأميركي جو بايدن في افتتاح قمة آسيان: سنناقش حرب روسيا في أوكرانيا والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع المنظمة
مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يؤكّد أنّه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 الثلاثاء المقبل
مقتل 16 شخصاً وإصابة 6 آخرين إثر سقوط حافلة في نهر النيل بمحافظة الدقهلية شمال مصر
الشرطة الكندية: إصابة 4 أشخاص في حادث إطلاق نار قرب جامعة في مونتريال
وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
منذ 1 ساعة
12 November، 2022
الرئيس بري
نجيب ميقاتي
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