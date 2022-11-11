الدفاع الروسية: قواتنا أحبطت عدة محاولات هجومية أوكرانية على أكثر من محور وقضت على نحو 300 مسلح

أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط عدة محاولات هجومية أوكرانية في عدة اتجاهات وقضت على نحو 300 مسلح، كما تم إسقاط مروحية وسبع مسيرات أوكرانية.

وجاء في البيان اليومي لوزراة الدفاع لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

في اتجاه خيرسون اليوم في الخامسة صباحا بتوقيت موسكو، تم الانتهاء من نقل جميع القوات الروسية وجميع المعدات إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

تمت مساعدة جميع المدنيين الذين يرغبون في مغادرة الجزء الواقع على الضفة اليمنى من منطقة خيرسون في عملية الإخلاء.

خلال عمليات إخلاء المدنيين ليلا حاولت القوات الأوكرانية استهداف المعابر التي تقل المدنيين ونقل القوات إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، بصواريخ هيمارس الأمريكية.

في اتجاه كوبيانسك، أحبطت قواتنا محاولات ثلاث مجموعات تكتيكية سرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم من مناطق ياغودنو، كيسلوفكا وفلاديميروفكا، منطقة خاركوف، وتم القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا ودبابتين وثلاث مركبات قتال مشاة وناقلتي جند مصفحتين وخمس مركبات.

في اتجاه كراسني-ليمانسكي ،أحبطت قواتنا هجوم سرايا مشاة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، معززة بمرتزقة بولنديين، في اتجاه تشيرفونوبوفكا وبلوشنكا في لوغانسك، وتم تصفية 90 جنديا ومرتزقا.

في اتجاه جنوب دونيتسك، تم إحباط محاولات هجومية من قبل سرايا المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه سلادكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على أكثر من 65 جنديا أوكرانيا ودبابة وأربع عربات قتال مصفحة.

دمرت قواتنا تسعة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفايا كامينكا، برافدينو، منطقة خيرسون، نوفوبتريفكا ، تيرنوفي بودي، منطقة نيكولاييف، إيفانوفكا ،كراخمالنيا في منطقة خاركوف، وكليشيفكا ونوفسيولكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ، بالإضافة إلى 52 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار.

تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة نيكولاييف.

تم تدمير فصيلة من مدافع الهاوتزر الأمريكية M777 بالقرب من قرية زولوتشيف ، منطقة خاركوف. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير فصيلة من مدافع الهاوتزر الأوكرانية ذاتية الدفع “أكاسيا” في منطقة نيفسكوي في لوغانسك.

أسقطت قواتنا مروحية من طراز Mi-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية ميروفكا بمنطقة زابوروجيه.

أسقطت قواتنا سبع مركبات جوية بدون طيار في مناطق جوليكوفو وكراسنوريتشينسكوي وكريفوشيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وماكاروفكا ونيكولسكي وكيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

تم تدمير 32 صاروخ من منظومة الصواريخ الأمريكية HIMARS في مناطق نوفايا كاخوفكا وكورسونكا وأنتونوفكا في منطقة خيرسون، بالإضافة إلى تدمير خمسة صواريخ أمريكية مضادة للرادار.

المصدر: روسيا اليوم