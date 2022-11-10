بالفيديو| في موقف محرج جديد، بايدن: سواء انسحب الروس من الفلوجة أم لم ينسحبوا!! – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 11:02

بالفيديو| في موقف محرج جديد، بايدن: سواء انسحب الروس من الفلوجة أم لم ينسحبوا!!

منذ 1 ساعة 10 November، 2022
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج جراء زلة لسان جديدة، حيث تذكر مدينة الفلوجة العراقية في معرض حديثه عن الوضع في مدينة خيرسون التي لم يتذكر اسمها إلا بعد تصحيح من الصحفي.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، تعليقا على إعادة تمركز القوات الروسية في منطقة خيرسون: “السياق يتمثل في ما إذا كانوا ينسحبون من الفلوجة… أقصد خيرسون، مدينة خيرسون”.

وتذكر بايدن الاسم الصحيح للمدينة التي تحدث عنها بعد تصحيح من الصحفي فقط.

ويأتي ذلك في أعقاب أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو للقوات الروسية في الضفة الغربية من نهر الدنيبر بإعادة التمركز والانسحاب إلى الضفة الشرقية.

جدير بالذكر أن مدينة الفلوجة العراقية شهدت معارك ضارية أثناء غزو العراق عام 2004. بما في ذلك حادث قتل 4 عناصر في شركة “بلاك ووتر” الأمنية الأمريكية الخاصة في آذار/مارس 2004، الذي أسفر عما يعرف بـ “معركة الفلوجة الأولى” التي انتهت بهزيمة قوات الاحتلال الأمريكية.

المصدر: وكالات

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