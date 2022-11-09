الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 350 جندياً أوكرانياً وتدمير مستودع بذخيرة هيمارس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2022 - 15:28

الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 350 جندياً أوكرانياً وتدمير مستودع بذخيرة هيمارس

منذ 1 ساعة 9 November، 2022
أخبار موقع المنار

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