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November 9 2022 - 15:28

بالفيديو.. أخبار اقتصادية من حول العالم

منذ 31 mins 9 November، 2022
اقتصاد ألمانيا ينمو 1.5% في 2018 بأقل وتيرة في 5 سنوات
اقتصاد
اقتصاد - صفحات منوعة

مجموعة من الاخبار الاقتصادية في التقرير التالي..

المصدر: موقع المنار

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