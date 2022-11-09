بالفيديو.. أخبار اقتصادية من حول العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2022 - 15:28
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عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: قوى 14 آذار والتغييريون وقفوا عائقاً أمام إقرار قانون الكابيتال كونترول
النائب حسن فضل الله: كتلة الوفاء للمقاومة كشفت وجود مخالفات وهدر مالي بملايين الدولارات في قطاع الاتصالات
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: ندعو إلى تواصل مباشر وعلني مع الحكومة السورية من أجل ترسيم الحدود البحرية معها
النائب حسين الحاج حسن: ندعو الدولة للتوقف عن مشروع مطمر نحلة لأنها لا تؤتمن على النفايات العادية فكيف بالنفايات المشعة
النائب غازي زعيتر: إقامة مكب للنفايات المشعة في جرود بلدة نحلة البقاعية لن يمر حتى ولو على أجسادنا
وزير الصحة فراس الأبيض يجول على عدد من المستشفيات الحكومية في محافظتي الجنوب والنبطية لمعاينة الواقع الصحي
لبنان يستلم 27 طنا من الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة مرض الكوليرا مقدمة من مصر
قوى الأمن الداخلي: عمليات دقيقة وغير مسبوقة لشعبة المعلومات تؤدي إلى تفكيك 8 خلايا لتنظيم داعش الإرهابي خلال 4 أشهر
إجراءات أمنية إستثنائية للأجهزة الأمنية في معظم مناطق الشمال بعد فرار 18 سجينا من سجن أميون في الكورة
فلسطين المحتلة: استشهاد الشاب مهدي حشاش متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة بنابلس فجرا
الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد و60 إصابة بالرصاص نتيجة المواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام الصهاينة قبر يوسف بنابلس
عرين الاسود: مجموعاتنا قامت بالتصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس وخاضت معها اشتباكات في المنطقة الشرقية من المدينة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني يستقبل أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
شمخاني: لتعزيز عملية التعاون بين إيران وروسيا في مختلف المجال ونؤيد أي مبادرة لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف
باتروشيف: الغرب ولا سيما واشنطن يسعون إلى فرض إرادتهم السياسية على الدول المستقلة من خلال انتهاك ميثاق الأمم المتحدة
وزير الداخلية الإيراني: قادة الاضطرابات الأخيرة في البلاد كانوا قد تدربوا في 8 دول معادية لإيران
وزير النفط الإيراني: وقعنا مذكرة تفاهم تقدر بنحو 40 مليار دولار مع شركة "غازبروم" الروسية
نائب رئيس منطقة خيرسون: القوات الروسية صدت الهجوم الأول وأجبرت القوات الأوكرانية المهاجمة على التراجع
الولايات المتحدة: النتائج الأولية لانتخابات الكونغرس النصفية تظهر تنافسا شديدا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي
زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي: من الواضح أن الجمهوريين سيستعيدون مجلس النواب في الكونغرس
الرئيس الصيني: يجب على قيادة جيش التحرير الشعبي تعزيز قدرات الجيش وتشكيل آليات موثوقة استعدادا لعمليات قتالية
وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي
وزارة الدفاع الأرمينية: القوات الأذربيجانية استهدفت مواقع عسكرية أرمينية على الحدود بين البلدين
نيبال: زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب البلاد ويودي بحياة 6 أشخاص وتصل ارتداداته إلى العاصمة الهندية
لمناسبة أسبوع تكفل أيتام الشهداء ويوم الشهيد 11/11 تدعوكم مؤسسة الشهيد للمساهمة في كفالة أيتام الشهداء من خلال التواصل على الرقم 70129100
بالفيديو.. أخبار اقتصادية من حول العالم
منذ 31 mins
9 November، 2022
اقتصاد
اقتصاد
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مجموعة من الاخبار الاقتصادية في التقرير التالي..
المصدر:
موقع المنار
اخبار اقتصادية
اخبار الاقتصاد
اقتصاد
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