بالفيديو.. شهيد فلسطيني وعدد من الإصابات خلال اقتحام الاحتلال قبر يوسف في نابلس

استشهد صباح اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني، وأصيب آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها قبر يوسف، شرق محافظة نابلس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد الشاب مهدي محمد حشاش (17 عاماً)، وإصابة ثلاثة آخرين.

ونعت كتيبة “بلاطة”، الشهيد حشاش، عقب إصابته بجروح خطيرة خلال اقتحام قبر يوسف.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى ثلاث إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و57 حالة اختناق.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام، في حين أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة في منطقة شارع عمان شرق نابلس.

وشارك في اقتحام قبر يوسف أعضاء كنيست من حزبي “الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية”، وعدد من الحاخامات وقادة المستوطنين.

المصدر: وكالة شهاب