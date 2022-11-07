قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي نابلس اقتحمت قوات كبيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس، وحاصرت منزلًا قبل أن تقتحمه وتعتقل الشقيقين يوسف، ووائل مشة، وشهد المخيم اشتباكات بين المقاومين وجنود الاحتلال.

كما اعتقلت في طوباس، شمال شرق نابلس المحرر عامر ياسر بني عودة من منزله في بلدة طمون عقب اقتحامه وتفتيشه والعبث في محتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد فايز جرادات، عبد محمود جرادات، عقب اقتحام منزليهما في بلدة السيلة الحارثية بجنين، فيما اعتقلت الشاب علاء باسم سلمي عقب اقتحام منزله والعبث بمحتوياته في قلقيلية.

وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة واعتقلت عشرة فلسطينيين، وهم خضر جوابرة، و راني هديب، و قضي البدوي، وآدم وبسام بنات، وأحمد وعبد الكريم حلايقة، وعبيدة الراعي.

وفي بيت كاحل غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن عصافرة، وإبراهيم عياد من بيت أمر شمال مدينة الخليل.

وطالت الاعتقالات أيضا مدينة القدس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال محمود عبد اللطيف، وإيهاب أبو اسنينية من بلدة عناتا شرق المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء كراجة من بدلة صفّا غرب المدينة، والجريح محمد خليل الأسمر من بلدة برقا شرق المدينة.

المصدر: وكالات