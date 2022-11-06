مستوطنون يهاجمون المزارعين الفلسطينيين في المنطقة الشرقية قرب بورين جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2022 - 17:50
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مستوطنون يهاجمون المزارعين الفلسطينيين في المنطقة الشرقية قرب بورين جنوب نابلس
منذ 3 ساعة
6 November، 2022
المستوطنون الصهاينة
نابلس
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