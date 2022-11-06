قوات الاحتلال تقتحم عددًا من المنازل في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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قوات الاحتلال تقتحم عددًا من المنازل في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
منذ 1 ساعة
6 November، 2022
الاحتلال الصهيوني
العدو الصهيوني
بلدة سلوان
فلسطين
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