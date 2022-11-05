معرض الفن العربي يعيد الحياة الى بيروت

المعرض هو أول أرت فير في العالم يعطي فرصة لفنانين مستقلين بعرض أعمالهم، يعود بعد ثلاث سنوات من الجائحة والأزمات ليقول للعالم أن بيروت تنبض من جديد، وأنها عاصمة الفنون العربية. نعم بيروت تستقبل اليوم خمسون فنان قادم إليها من عدة دول عربية بالإضافة إلى لبنان.

في معرض الفن العربي، خمسون جناح فنيّ، رسم تشكيلي، نحت، وأكثر. محاضرات وندوات ثقافية، وأكثر. مقتنون، أصحاب غاليريات فنية، وفنانون ومحبو فنون وأكثر.

نعم في بيروت المتمرّدة على ذاتها، التي لا تزال تفتح ذراعيها لجميع العرب، تقول، اليوم السبت والأحد الخامس والسادس من تشرين الثاني / نوفمبر 2022 سنفرح معًا وسنزيل ركام السنوات العجاف، ونظهر للعالم أننا مستمرّون رغم الصعاب بأمل بالمستقبل.

معرض الفن العربي (ARAB ART FAIR) يقام في وسط العاصمة بيروت، بالقرب من مياه البحر الأبيض المتوسط في خليج الزيتونة، من الساعة الثالثة عصرًا ولغاية التاسعة مساءً.

يدعو محبو الفنون، للقاء معاً، العائلات للقدوم معًا، والأهل ليظهرا لأطفالهم أهمية الفنون في حياة المجتمعات. نبقى على الموعد ونلتقي بعد طول انتظار لنظهر للعالم أننا مستمرّون، والدعوة عامة لزيارة المعرض.

المصدر: موقع المنار