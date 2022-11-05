تفاصيل 10 بروتوكولات مبرمة ستعزز التبادل التجاري بين ايران و روسيا

أبرم وزير النفط “جواد أوجي” في اطار ترأسه الجانب الايراني باعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة مع روسيا التي عقدت في موسكو الاسبوع الفائت، 10 بروتوكولات تعاون من شأنها أن ترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتشمل الوثائق الموقعة التالي:

1- ايجاد تعاون مصرفي شامل يسعى لاقامة نظام مدفوعات مناسب وموثوق يفضي لتسهيل التجارة والاستثمار.

2- انتفاع ايران الكامل من القرض الحكومي الروسي المقدم بقيمة 5 مليارات دولار الى طهران والتفاوض على امكانية مضاعفته.

3- تجارة الطاقة سيما الغاز والنفط الخام والمشتقات وتنمية الاسواق التصديرية للغاز الايراني بمشاركة الجانب الروسي.

4- توظيف الجانب الروسي الاستثمارات في مختلف مجالات قطاع النفط الايراني سيما تطوير سلسلة القيمة لمنتجات البتروكيماويات وتكرير النفط.

5- السماح بعبور الشحنات عبر ممر الترانزيت الدولي الشمال – الجنوب، بالارتكاز على الافادة الكاملة للطاقات والبنى التحتية الموجودة وتطويرها.

6- ايجاد التنسيق اللازم بين البلدين في مجال المعايير للمنتجات الصناعية المختلفة والزراعة وغيرها.

7- تبادل المنتجات الزراعية، تشمل توريد الغلال من روسيا وتصدير المنتجات الزراعية الصيفية اليها، والافادة من موقع ايران لتحويلها الى قطب ترانزيت ومقايضة لمنتجات الزراعة الروسية.

8- انشاء صندوق مشترك للاستثمارات الاقليمية والدولية.

9- إنشاء اتحاد للمناطق التجارية الحرة الايرانية الروسية وتنمية التعاون مع كافة الدول الواقعة في ممر الترانزيت الشمال – الجنوب.

10 – اتفاق صناديق الضمان في كلا البلدين على اصدار خطابات الضمان المتبادل، للشركات الايرانية والروسية بغية تقليل المخاطر التجارية والاستثمار.

المصدر: وكالة انباء فارس