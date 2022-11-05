الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك ولوهانسك خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على أكثر من 320 عسكرياً أوكرانياً في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان الوزارة: “هاجم العدو المواقع الروسية على محور منطقة كوزيوموفكا في جمهورية لوهانسك الشعبية، هزمت نيران المدفعيات الروسية وضربات طيران الجيش، وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم قتل أكثر من 140 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير 3 دبابات، وشاحنتين مشاة، وثلاث مدرعات و5 شاحنات ذات مهام مختلفة”.

وأشارت الوزارة إلى القضاء على أكثر من 60 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير دبابة ومدرعتين، وثلاث شاحنات وسيارة واحدة على محور كراسني ليمان. كما تم القضاء على أكثر من 120 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير شاحنتين ومدرعتين وسيارتين على محور يوجنودونيتسك.

المصدر: وكالة سبوتنيك