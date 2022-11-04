بوتين يدعو إلى إخراج سكان خيرسون من منطقة القتال

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراراً يقضي بإخراج وإجلاء سكان خيرسون من المنطقة التي تتعرض لقصف ومحاولات هجومية أوكرانية. وأضاف الرئيس الروسي “يجب ألا يعاني السكان المدنيون من القصف والهجوم والهجوم المضاد وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالعمليات العسكرية”.

وأشاد بوتين بتصرفات المتطوعين الذين يساعدون المدنيين على الخروج من المناطق الخطرة.

إلى ذلك، قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية كيريل ستريموسوف في وقت سابق، إن الاشتباكات في هذا الجزء من الجبهة قد تشتد في غضون أسبوع ونصف إلى أسبوعين.

ولا تزال القوات المسلحة الأوكرانية تواصل شن محاولات هجومية فاشلة لاختراق خط الدفاعات للمنطقة، وسط تكبدهم خسائر فادحة. ويتم نقل سكان منطقة خيرسون إلى الضفة اليسرى خارج المنطقة التي يبلغ طولها 15 كيلومتراً من نهر دنيبر، وسط مخاوف من شنّ كييف هجوماً صاروخياً ضخماً على سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية.

المصدر: روسيا اليوم