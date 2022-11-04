بالصور.. زلزال يضرب مدينة إزمير التركية ويتسبب بإصابات

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، مدينة إزمير غربي تركيا.

وأصدرت وزارة الداخلية التركية، بيانا قالت فيه: “إن الزلزال حدث في الساعة 3:29 فجر اليوم، وقد بلغ عمقه 14.47 كيلومترا تحت الأرض في منطقة بوجا بولاية إزمير”.

من جانبه أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على موقع “تويتر” ما يلي: “حتى الآن لم تقع أية خسائر في الأرواح، ولكن أُصيب اثنان من مواطنينا بجروح، في حين تعرضت مئذنة المسجد في منطقة بوجا لأضرار جسيمة، حيث سقط الجزء العلوي منه”.

وانتشرت عدة مقاطع مصورة وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، توثق اللحظات الأولى لوقوع الزلزال، وتضرر أحد مساجد المنطقة.

كما امتلأت شوارع المدينة عقب الزلزال، إذ هرع الناس إلى الشوارع خوفا من الهزات التي تعقب الزلزال.

المصدر: وكالات