هكذا علق الإمام الخامنئي على اتفاق الترسيم بين لبنان وكيان الإحتلال !

شدد الإمام السيد علي الخامنئي على أن الأمريكيين أخفقوا في لبنان، مشيراً إلى ان الاتفاق الأخير بين اللبنانيين والحكومة الصهيونية الغاصبة حول الحدود البحرية ومصادر الغاز، يعد هزيمة لأمريكا.

وأوضح السيد الخامنئي أن الأميركيين قالوا ينبغي أن يكون كما نقول، لكن حزب الله أحبط هذه الخطط كلها. وشدد الإمام الخامنئي على أن اللبنانيين حققوا هذه النتيجة ببركة حزب الله وروحية المقاومة.

مواقف الإمام الخامنئي جاءت على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار في 13 آبان، الذي يصادف يوم التلميذ، حيث التقى جمعٌ من تلامذة المدارس.

المصدر: موقع المنار + موقع الإمام الخامنئي