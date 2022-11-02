الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن اختتام أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31 – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2022 - 17:44
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الإمام السيد علي الخامنئي: أميركا ضعيفة وغير محصنة وساستها يدّعون بمنتهى النفاق والوقاحة بأنهم يدافعون عن الشعب الإيراني
الإمام الخامنئي: خلال فتنة 2009 دافع الأميركيون عن مثيري الشغب أملا بالحصول على نتائج ترضيهم لكن الشعب الإيراني أفشلها
الإمام الخامنئي: الشهيد سليماني لم يكن بطلا وطنيا فحسب بل كان بطل المنطقة كلها وكان له دور كبير في حل أزمات دول عدة
الإمام الخامنئي للأميركيين: قلنا كلمتنا عن الانتقام من قتلة الشهيد سليماني ومتعهدون بما قلنا وسننفذه في الوقت المناسب
الإمام الخامنئي: لماذا لم يدن الأميركيون مجزرة شيراز هل يمكن تسمية هؤلاء بالمدافعين عن حقوق الإنسان؟
استشهاد المواطن الفلسطيني حباس ريان (54 عاماً) اثر تنفيذه عملية دهس بطولية قرب حاجز بيت عور غربي رام الله
الجهاد الإسلامي تبارك عملية الدهس البطولية في رام الله: هذه العملية الشجاعة تثبت إصرار شعبنا على مقاومة الاحتلال
حماس تبارك عملية الدهس وتحذر الاحتلال من عواقب استمرار جرائمه واستفزازاته اليومية وخاصة بحق المسجد الأقصى المبارك
وزير الخارجية السوري من طهران: الغرب يستهدف سوريا وايران للنيل من مواقفهما الرافضة لمحاولات الهيمنة ومصير مؤامراته الفشل
المقداد: أمريكا تمارس سياسة تجويع الشعوب ولا يمكن الوثوق بها وهي تسرق القمح السوري وتصدره بينما يعاني السوريون من نقص
حسين أمير عبداللهيان: اتفقنا على عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وسوريا في المستقبل القريب
كبير المفاوضين الإيرانيين: إيران أرسلت مقترحات جديدة إلى المنسق الأوروبي بشأن استئناف المفاوضات النووية
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يعزي في وفاة العلامة يحيى بن الحسين الحشحوش: رحيله خسارة للشعب اليمني والأمة الإسلامية
السيد عبد الملك الحوثي: للراحل العلامة الحشحوش إسهام في تعليم العلوم الدينية والدفاع عن الحق والوقوف مع قضايا الأمة
جامعة الدول العربية تدعو في ختام قمتها الـ 31 في الجزائر إلى حل سياسي لأزمة أوكرانيا يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة
إعلان الجزائر يجدد التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط
إعلان الجزائر يجدد التضامن مع لبنان للحفاظ على أمنه ودعم خطواته لبسط سيادته على أقاليمه البرية والبحرية
رئيس الحكومة اللبنانية أمام القمة العربية: ضمانات واشنطن ستحمي اتفاق الحدود البحرية في حال فوز نتنياهو بالأغلبية
الرئيس الروسي يعلن أن موسكو تحتفظ بحقها في الانسحاب من صفقة القمح إذا خالفت كييف الضمانات
بوتين: وزارة الدفاع الروسية أبلغتنا بأن كييف أعطت تأكيدات بأنها لن تستخدم الممرات الإنسانية بموجب الصفقة لأغراض عسكرية
الأمم المتحدة ترحب بعودة روسيا إلى الالتزام بمبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية وتقول إنها على تواصل مع كل الجهات لتفعيلها
روسيا تستدعي السفيرة البريطانية في موسكو لتسليمها أدلة تثبت تورط لندن في هجوم استهدف الأسطول الروسي في البحر الأسود
موسكو تدعو الدول النووية الخمس إلى عدم تشجيع الاستفزازات باستخدام أسلحة الدمار الشامل
الخارجية الروسية: طرد أحد الدبلوماسيين الروس من مولدوفيا تأكيد آخر على مسار السلطات هناك لتقويض العلاقات مع موسكو
مجلس الأمن القومي الأمريكي: كوريا الشمالية زودت روسيا بعدد كبير من القذائف لاستخدامها في أوكرانيا
كوريا الشمالية تطلق أكثر من 23 صاروخاً باتجاه البحر وسقوط صاروخ باليستي بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن اختتام أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31
منذ 36 mins
2 November، 2022
الجزائر
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوم
القمة العربية في الجزائر
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