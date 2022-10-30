الرئيس عون: قاموا بمحاربتنا طوال هذه الفترة لأنّنا عملنا على الإصلاح، ولأنّ الإصلاح يضرّ بهم وبمصالحهم، عرقلوا إقرار القوانين التي تحافظ على حقوق اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 13:02

الرئيس عون: قاموا بمحاربتنا طوال هذه الفترة لأنّنا عملنا على الإصلاح، ولأنّ الإصلاح يضرّ بهم وبمصالحهم، عرقلوا إقرار القوانين التي تحافظ على حقوق اللبنانيين

منذ 22 mins 30 October، 2022
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