الرئيس عون: ترسيم الحدود سيسمح لنا باستخراج ثروتنا الوطنية التي ستنقذ لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 13:02
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رئيس الجمهورية ميشال عون يغادر قصر بعبدا ظهر اليوم منتقلاً الى دراته في الرابية قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية
السيد حسن نصر الله حول تعيين الحدود البحرية الجنوبية: الذي أُنجز هو انتصار كبير للبنان الدولة والشعب والمقاومة
السيد نصر الله: الرئيس بري خلال كل المفاوضات لم يقدّم أي تنازل وتحمل عبئ كل هذه المرحلة حتى الإعلان عن اتفاق الإطار
السيد نصر الله: الملف انتقل من الرئيس بري للرئيس عون ومن يد أمينة إلى يد أمينة ومن رجل صلب إلى رجل صلب ومشهود لهما
السيد نصر الله: الموقف اللبناني الرسمي الموحد والقوي وتحرك المقاومة الجدي والصارم وضع العدو في مأزق وحكومته في وضع صعب
السيد نصر الله: لو رفض العدو وأصر على ما كان يخطط له لكان هذا يعني مواجهة بين المقاومة والعدو قد تتطور إلى حرب إقليمية
السيد نصر الله: لبنان حقق الإنجاز المهم في رفع المنع الأمريكي عن الشركات النفطية من العمل في المياه اللبنانية
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي لم يحصل على ضمانات أمنية في اتفاق ترسيم الحدود البحرية وهذا يُسجّل للبنان
السيد نصر الله: لبنان وقع على ورقة منفصلة عن التوقيع الإسرائيلي والدولة اللبنانية كانت حريصة على ألا تحل أي شبهة التطبيع
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي اعترف بتوازن الردع مع المقاومة نتيجة ما جرى في ملف ترسيم الحدود البحرية
السيد نصر الله: من جملة الظروف التي ساعدت على هذا الإنجاز هي المقاومة البطلوية في الضفة الغربية
السيد نصر الله: استعداد الشعب اللبناني للذهاب مع الدولة والمقاومة إلى أقصى الخيارات شكل عاملاً مهما في تحقيق هذا الإنجاز
السيد نصر الله: أهم دليل قدمته حكومة لابيد أن الاتفاق يجنبها الحرب والملفت إجماع جيش العدو ومؤسساته الأمنية على تأييده
السيد نصر الله: العدو كان يعلم ان تهديد المقاومة بالذهاب للحرب كان جديا ولبنان وصل إلى فم الحرب ولكن لم يدخل بها
السيد نصر الله: كدنا نصل إلى الحرب يوم أعلن العدو عن استخراج تجريبي فاضطر العدو لتحويله إلى ضخ من الشاطئ نحو كاريش
السيد نصر الله: تصرُّف لبنان في المفاوضات كان قوياً وشجاعاً وحكيماً
السيد نصر الله للعدو: عندما تقتضي المصالح الوطنية الكبرى ان تتجاوز المقاومة قواعد الاشتباك فهي لن تتردد في ذلك
السيد نصر الله: لن يستطيع أحد أن يستخرج النفط والغاز إذا مُنع لبنان من استخراج النفط والغاز وهذا عنوان المرحلة المقبلة
السيد صفي الدين: لبنان بلا مقاومة مستباح للسياسات الأمريكية وللعدوان الاسرائيلي
الإدارة الإقليمية في خيرسون: القوات الأوكرانية قد تحاول بدء هجوم واسع النطاق على مقاطعة خيرسون
الرئيس عون: ترسيم الحدود سيسمح لنا باستخراج ثروتنا الوطنية التي ستنقذ لبنان
منذ 24 mins
30 October، 2022
عاجل
الرئيس عون
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