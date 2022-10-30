الرئيس عون: ترسيم الحدود سيسمح لنا باستخراج ثروتنا الوطنية التي ستنقذ لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 13:02

الرئيس عون: ترسيم الحدود سيسمح لنا باستخراج ثروتنا الوطنية التي ستنقذ لبنان

منذ 24 mins 30 October، 2022
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