الرئيس عون: أي دولة تقوم على عمودين أساسيين الأول هو الأمن والثاني هو القضاء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 13:02

الرئيس عون: أي دولة تقوم على عمودين أساسيين الأول هو الأمن والثاني هو القضاء

منذ 29 mins 30 October، 2022
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