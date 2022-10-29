بالفيديو.. المشاهد الكاملة لجريمة شيراز (مشاهد قاسية)

المشاهد الكاملة لـ العملية الإرهابية في حرم مقام الشاه جراغ في مدينة شيراز جنوب ايران، التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، وراح ضحيتها 13 شهيدا و30 جريحا، ويظهر في الفيديو أن قوات التدخل السريع وصلت الى المكان بعد حوالي دقيقة ونصف، حيث تم تمشيط الحرم وإصابة الإرهابي بطلق ناري بعد الاشتباك معه واعتقاله حياً.

هذا وانطلقت مراسم تشييع جثامين 12 شهيداً ارتقوا اثر الحادث الارهابي في المرقد المقدس، بحضور أهالي محافظة فارس وعوائل الشهداء ومسؤولين مدنيين وعسكريين، في ساحة الإمام الحسين في شيراز.

المصدر: موقع المنار