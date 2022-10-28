لقاء خاص للمنار مع الرئيس عون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 21:54

لقاء خاص للمنار مع الرئيس عون

منذ 1 ساعة 28 October، 2022
تقارير مصورة - لبنان

تعرض قناة المنار لقاء خاصا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

المصدر: قناة المنار

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