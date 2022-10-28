تداعيات أزمة الطاقة العالمية: إرتفاع الطلب على بطاريات الليثيوم لمواجهة الحر في كاليفورنيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 12:34

تداعيات أزمة الطاقة العالمية: إرتفاع الطلب على بطاريات الليثيوم لمواجهة الحر في كاليفورنيا

منذ 50 mins 28 October، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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