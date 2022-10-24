وزير الصحّة الأسبق د.جميل جبق للمنار: مريض الكوليرا مهدّد بالوفاة خلال 6 ساعات اذا لم يتلق العلاج اللازم واللقاحات ليست منقذة في الوقت الحالي

في مقابلة خاصة للخط الساخن ضمن نهار جديد على قناة المنار شدّدت مديرة الوقاية الصحّية في وزارة الصحّة المهندسة جويس حدّاد على ضرورة المباشرة بإجراء الفحوصات اللازمة عند ظهور أي عارض شبيه بعوارض الكوليرا



وفي إتّصال هاتفي مع وزير الصحّة الأسبق الدكتور جميل جبق أكّد الدكتور جبق أنّ”اللقاح لن يكون فعّالا بشكل كافي لمواجهة الكوليرا في الوقت الحالي”.



أما مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة فتحدّث عن أهمية دور البلديات في مواجهة الكوليرا معتبرا أن” أولويات وزارة الإقتصاد اليوم لملفّات أخرى خصوصا وأن الإمكانات المتاحة ضئيلة”.



وخلال الحلقة كان هناك جولة تفتيش مع مراقبين صحّيين في بلدية الغبيري اشتكى خلالها أحد المواطنين من صعوبة تمييز الغذّاء السليم.



تطرّقت الأستاذة جويس حدّاد خلال الحلقة الى حادثة تسمّم أربعين شخصا في البقاع والجهود التي بذلت لمتابعتها معلنة أن نتائج التحقيق ستظهر قريبا. ودعت المواطنين الى الإهتمام بالوقاية قبل العلاج.



وعن عمل البلديات أثنت حدّاد على عمل المفارز الصحّية في إتّحاد بلديات الضاحية الجنوبية ومتابعتها الأسبوعية حتى اليوم مع الوزارة.



أخيرا توجّهت حدّاد للمواطنين بإرشادات منها التأكّد من مصادر مياه الشرب وتعقيم مياه الإستخدام ، تعقيم الخضروات والفواكه مع الإلتفات الى أن الخضروات الورقية قد تبقى فيها الكوليرا إَضافة الى ضرورة طهي الطعام بشكل جيّد.

إعداد: لبنى قانصوه

المصدر: قناة المنار