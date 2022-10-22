بالفيديو.. طرد الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني من المؤتمر الـ 20 للحزب!!

طُرد الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني هو جينتاو من اجتماع المؤتمر الـ 20 للحزب الشيوعي المنعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين، لتأييده بناء علاقات جيدة مع أمريكا.

وأظهرت مشاهد فيديو بثها الاعلام الصيني خلال نقل وقائع المؤتمر الـ 20 للحزب، قيام عناصر الامن بإقتياد هو جينتاو الى خارج القاعة فيما كان ينظر السياسي حوله “في حيرة من أمره، لكنه لا يجد الدعم”.

ويؤيد هو جينتاو الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ويعارض أيضًا الحل القوي لقضية تايوان، ويشار الى أنه مثل هذا الطرد من القاعة، ربما يكون نقطة تحول في مسيرة “هو” السياسية.

وعُقد المؤتمر بمشاركة حوالي 2300 مندوب اختارتهم سلطات الحزب، في بكين منذ الأسبوع الماضي بهدف اختيار فريق جديد لقيادة الحزب والدولة، ورسم التوجهات المستقبلية للبلاد، برئاسة الأمين العام الحالي للحزب ورئيس البلاد شي جين بينغ.

المصدر: وكالات