عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 22-10-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 22-10-2022.
عناوين الصحف:
صحيفة الأخبار
ـ أوكرانيا: مسيّرات إيران تُغيّر وجه الحرب
ـ عون يتفق مع الأسد على ترسيم بحري قريب
ـ سبعة مصارف: إما سيولة جديدة أو تصفية؟
ـ «الموساد» يستهدف «إكس حزب الله»: تجنيد في الخارج وطلب العودة إلى الحزب
صحيفة البناء
ـ عملية يمنية نوعية في حضرموت ترسم معادلة الهدنة: فك الحصار أو اشتعال الممرات المائية
ـ مساعي تشكيل الحكومة لن تتوقف رغم التعقيدات أمام خطر الفراغ والانقسام حول الحكومة
ـ السفير السوري: النازحون راغبون بالعودة وسورية جاهزة لاستقبالهم والمانع موقف غربي
صحيفة الجمهورية
ـ مخاوف من مأزق ما بعد الولاية
ـ ماذا ينتظر هوكشتاين إسرائيلياً؟
ـ ظروف ولادة «اتفاق الطائف»
ـ روسيا تعدّ خيرسون لتكون «حصنًا»
أسرار الصحف:
الجمهورية
-ألحّ مرجع حكومي على أحد الوزراء بعدم مغادرة الحكومة رافضا تعيين سواه لأنّ أداءه في وزارته كان جيداً ومفيداً.
-لا يبدي قريبون من حزب بارز أي حماسة للقبول بخيار متداول كمخرج محتمل من مأزق يواجه إستحقاقاً أساسياً.
-أُلغيت سلسلة من الاجتماعات التي كان مُحضراً لها بين مجموعة من الكتل النيابية في أعقاب الهزة التي أصابت إحداها
النهار
-يستعد عدد من نواب “التغيير” لتقديم طعن بموازنة 2022، وهم يناقشون حالياً مسوّدة الطعن، في انتظار توقيع رئيس الجمهورية القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
-عُلم ان مؤسسات سياحية وفندقية وتجارية تترقب ما سيؤول اليه الاستحقاق الرئاسي قبل الإقدام على أي خطوات في مناسبة الأعياد والوقوع في خسائر مادية إضافية.
-سألت مصادر متابعة عن مدى انعكاس المصالحات التي جرت بين القيادة السورية ومنظمات فلسطينية على الساحة اللبنانية سياسياً وعسكرياً.
اللواء
-تخوَّف مصدر مطلع من عودة السخونة الى العلاقات الاقليمية، مما «يكربج» الوضع اللبناني في مرحلة الفراغ!
-استبعد مصدر نفطي الرزنامة الورقية للوزير المعني، وتوقع أن لا تظهر بوادر إعادة ساعة أو ساعتين كهرباء قبل منتصف الشهر المقبل.
المصدر: الصحف اللبنانية