عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 22-10-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 22-10-2022.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ أوكرانيا: مسيّرات إيران تُغيّر وجه الحرب

ـ عون يتفق مع الأسد على ترسيم بحري قريب

ـ سبعة مصارف: إما سيولة جديدة أو تصفية؟

ـ «الموساد» يستهدف «إكس حزب الله»: تجنيد في الخارج وطلب العودة إلى الحزب

صحيفة البناء

ـ عملية يمنية نوعية في حضرموت ترسم معادلة الهدنة: فك الحصار أو اشتعال الممرات المائية

ـ مساعي تشكيل الحكومة لن تتوقف رغم التعقيدات أمام خطر الفراغ والانقسام حول الحكومة

ـ السفير السوري: النازحون راغبون بالعودة وسورية جاهزة لاستقبالهم والمانع موقف غربي

صحيفة الجمهورية

ـ مخاوف من مأزق ما بعد الولاية

ـ ماذا ينتظر هوكشتاين إسرائيلياً؟

ـ ظروف ولادة «اتفاق الطائف»

ـ روسيا تعدّ خيرسون لتكون «حصنًا»

أسرار الصحف:

الجمهورية

-ألحّ مرجع حكومي على أحد الوزراء بعدم مغادرة الحكومة رافضا تعيين سواه لأنّ أداءه في وزارته كان جيداً ومفيداً.

-لا يبدي قريبون من حزب بارز أي حماسة للقبول بخيار متداول كمخرج محتمل من مأزق يواجه إستحقاقاً أساسياً.

-أُلغيت سلسلة من الاجتماعات التي كان مُحضراً لها بين مجموعة من الكتل النيابية في أعقاب الهزة التي أصابت إحداها

النهار

-يستعد عدد من نواب “التغيير” لتقديم طعن بموازنة 2022، وهم يناقشون حالياً مسوّدة الطعن، في انتظار توقيع رئيس الجمهورية القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

-عُلم ان مؤسسات سياحية وفندقية وتجارية تترقب ما سيؤول اليه الاستحقاق الرئاسي قبل الإقدام على أي خطوات في مناسبة الأعياد والوقوع في خسائر مادية إضافية.

-سألت مصادر متابعة عن مدى انعكاس المصالحات التي جرت بين القيادة السورية ومنظمات فلسطينية على الساحة اللبنانية سياسياً وعسكرياً.

اللواء

-تخوَّف مصدر مطلع من عودة السخونة الى العلاقات الاقليمية، مما «يكربج» الوضع اللبناني في مرحلة الفراغ!

-استبعد مصدر نفطي الرزنامة الورقية للوزير المعني، وتوقع أن لا تظهر بوادر إعادة ساعة أو ساعتين كهرباء قبل منتصف الشهر المقبل.

المصدر: الصحف اللبنانية