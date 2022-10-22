عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 22-10-2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2022 - 09:36

عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 22-10-2022

منذ 1 ساعة 22 October، 2022
أسرار الصحف - اسرار الصحف
صحافة - صحافة محلية

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 22-10-2022.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار
ـ أوكرانيا: مسيّرات إيران تُغيّر وجه الحرب
ـ عون يتفق مع الأسد على ترسيم بحري قريب
ـ سبعة مصارف: إما سيولة جديدة أو تصفية؟
ـ «الموساد» يستهدف «إكس حزب الله»: تجنيد في الخارج وطلب العودة إلى الحزب

صحيفة البناء
ـ عملية يمنية نوعية في حضرموت ترسم معادلة الهدنة: فك الحصار أو اشتعال الممرات المائية
ـ مساعي تشكيل الحكومة لن تتوقف رغم التعقيدات أمام خطر الفراغ والانقسام حول الحكومة
ـ السفير السوري: النازحون راغبون بالعودة وسورية جاهزة لاستقبالهم والمانع موقف غربي

صحيفة الجمهورية
ـ مخاوف من مأزق ما بعد الولاية
ـ ماذا ينتظر هوكشتاين إسرائيلياً؟
ـ ظروف ولادة «اتفاق الطائف»
ـ روسيا تعدّ خيرسون لتكون «حصنًا»

أسرار الصحف:

الجمهورية

-ألحّ مرجع حكومي على أحد الوزراء بعدم مغادرة الحكومة رافضا تعيين سواه لأنّ أداءه في وزارته كان جيداً ومفيداً.
-لا يبدي قريبون من حزب بارز أي حماسة للقبول بخيار متداول كمخرج محتمل من مأزق يواجه إستحقاقاً أساسياً.
-أُلغيت سلسلة من الاجتماعات التي كان مُحضراً لها بين مجموعة من الكتل النيابية في أعقاب الهزة التي أصابت إحداها

النهار
-يستعد عدد من نواب “التغيير” لتقديم طعن بموازنة 2022، وهم يناقشون حالياً مسوّدة الطعن، في انتظار توقيع رئيس الجمهورية القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
-عُلم ان مؤسسات سياحية وفندقية وتجارية تترقب ما سيؤول اليه الاستحقاق الرئاسي قبل الإقدام على أي خطوات في مناسبة الأعياد والوقوع في خسائر مادية إضافية.
-سألت مصادر متابعة عن مدى انعكاس المصالحات التي جرت بين القيادة السورية ومنظمات فلسطينية على الساحة اللبنانية سياسياً وعسكرياً.

اللواء
-تخوَّف مصدر مطلع من عودة السخونة الى العلاقات الاقليمية، مما «يكربج» الوضع اللبناني في مرحلة الفراغ!
-استبعد مصدر نفطي الرزنامة الورقية للوزير المعني، وتوقع أن لا تظهر بوادر إعادة ساعة أو ساعتين كهرباء قبل منتصف الشهر المقبل.

المصدر: الصحف اللبنانية

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