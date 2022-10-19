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October 19 2022 - 13:46

بالفيديو.. أخبار اقتصادية من حول العالم

منذ 1 ساعة 19 October، 2022
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اقتصاد - صفحات منوعة

مصر تعفي السيارات من الجمارك وغيرها من الاخبار الاقتصادية، في التقرير التالي..

المصدر: موقع المنار

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