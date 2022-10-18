أول فيديو من تحت الماء يظهر حجم وطبيعة الضرر الذي تعرض له أنبوب “السيل الشمالي” الروسي للغاز – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2022 - 13:46

أول فيديو من تحت الماء يظهر حجم وطبيعة الضرر الذي تعرض له أنبوب “السيل الشمالي” الروسي للغاز

منذ 31 mins 18 October، 2022
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أخبار دولية - روسيا

أظهر فيديو الأضرار التي لحقت بأنابيب السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي، وقوة الانفجار الذي ضرب الأنبوب الفولاذي السميك وحوله إلى شظايا.

ونشرت صحيفة “إكسبريسن” (Expressen) السويدية اللقطات الأولى للأضرار التي لحقت بأنابيب السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

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وحصلت الصحيفة على إذن خاص من السلطات السويدية لنشر هذا المقطع المصور من تحت الماء بواسطة مسيرة.

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ويظهر الفيديو أضرارا كبيرة في خط أنابيب الغاز، حيث تظهر تشققات في بعض أجزاء الأنبوب، الذي تبدو حوافه حادة، كما أنه بات مشوها، بالإضافة إلى ذلك تظهر آثار انفجار قوي للغاية في قاع البحر.

المصدر: وكالات

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