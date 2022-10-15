ارتفاع ضحايا انفجار منجم في تركيا إلى 28 قتيلا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن ارتفاع ضحايا انفجار المنجم بولاية بارتن بشمال البلاد، إلى 28 شخصا.

وقال الوزير، في بيان عبر حسابه على “تويتر”، اليوم السبت، إن 6 من المصابين نقلوا إلى اسطنبول للعلاج في مشافيها، و5 يعالجون في مشافي بارتن.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن مصرع 14 عاملا وإصابة 21 آخرين جراء حادثة انفجار المنجم.

وأوضح في تصريح صحفي من أمام المنجم المنكوب، أن الانفجار تسبب بمحاصرة 49 شخصا في المنطقة الخطرة داخل المنجم.

وأضاف أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 14 عاملا، فيما جرى نقل 7 جرحى إلى المشفى، بينهم 3 في حالة خطرة، مشيرا إلى استمرار أعمال إنقاذ بقية المحاصرين.

بدوره، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

في سياق متصل، أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أرجأ زيارته إلى ولاية ديار بكر المقررة اليوم السبت، وقرر التوجه إلى بارتن، للإشراف على سير عمليات الإنقاذ في المنجم الواقع بمنطقة “أماسرا”.

المصدر: وكالة الاناضول