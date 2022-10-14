بالفيديو.. شهيدان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين

استشهد مواطنان فلسطينيان، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال لمدينة جنين وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأنه الشاب متين ضبايا استشهد برصاص جيش الاحتلال أثناء التصدي لتوغل جيش الاحتلال في مخيم جنين، كما استشهد الشهيد الطبيب عبدالله ابو تين بعد إصابته برصاص قناصة جيش الاحتلال خلال عمله في جنين.

وقالت المصادر، إنه في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين من “كتيبة جنين” وقوات الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أنه تم إصابة أحد الشبان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين.

بدورها، قالت كتيبة جنين إن “مجاهديها يتصدون لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص”.

وأضافت كتيبة جنين “بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة”.

وتابعت “ســ8:40 بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة محلية في آلية عسكرية وإعطابها”.

المصدر: فلسطين اليوم