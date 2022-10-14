كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بـ “الاستفزاز”

اتهمت كوريا الشمالية سئول بالقيام بـ “أعمال استفزازية” عند الحدود، قائلة إن تصرفات الجيش الكوري الجنوبي تسبب “توترات عسكرية”.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن المتحدث باسم الجيش الكوري الشمالي قوله، إن مدفعية الجيش الكوري الجنوبي “كانت تطلق النار على مدار نحو 10 ساعات بالقرب من المنطقة الدفاعية المتقدمة للفيلق الخامس التابع للجيش الشعبي الكوري”.

وأضاف المتحدث أن الجيش الكوري الشمالي “اتخذ إجراءات مضادة قوية” ردا على “الأعمال الاستفزازية”.

وحذر جيش كوريا الشمالية سئول من “إثارة التوتر العسكري في منطقة الخطوط الأمامية من خلال الأعمال المتهورة”، حسبما جاء في البيان.

المصدر: وكالات