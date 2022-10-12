استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم العروب

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الشاب أسامة محمود عدوي (18 عاما)، استشهد خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال المواجهات، ما أدى الى إصابة عدوي بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله الى أحد المراكز الطبية القريبة، وصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا. كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، شابا خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها وسط المدينة، وإغلاق منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع، وإغلاق المحال التجارية وإخلائها من المواطنين بالقوة، لتسهيل اقتحام المستوطنين لمنزل أثري في المنطقة.

ونعت حركة حماس الشاب عدوي في بيان لها مساء اليوم وقالت “نحيي سواعد الأبطال المشتبكين مع الاحتلال في مخيم العرّوب، والخليل، وبيت لحم، ورام الله، والبيرة، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، دعماً وإسناداً لمخيم شعفاط البطولة، والمحاصرين في القدس، ودفاعاً عن المسجدين الأقصى والإبراهيمي.”

واضافت في بيانها: نحيي جماهير شعبنا الفلسطيني التي انتفضت في مختلف المدن، واشتبكت مع العدو الصهيوني في كل المحاور نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك. وتابعت: ندعو جماهير شعبنا وشبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية إلى التصعيد ضد الاحتلال في كل مكان، وبكل السبل المتاحة حتى يرحل عن أرضنا ومقدساتنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

المصدر: مواقع