بالفيديو.. إصـابة جندي صهيوني بعملية إطلاق نار قرب نابلس والاحتلال يستنفر بحثاً عن المنفذ

أعلنت صحيفة يديعوت، اليوم الثلاثاء، إصابة جندي بجروح طفيفة في يده جراء عملية إطلاق نار عند مفرق غانوت قرب مستوطنة شافي شمرون غرب نابلس.

وقالت القناة “12” العبرية ان المصاب هو جندي في عملية إطلاق النار التي استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية كانت تحرس مسيرة للمستوطنين قرب مستوطنة “شافي شمرون”.

وقالت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال استنفرت في المكان وبدأت بحملة تفتيش في محيط منطقة عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “شافي شمرون”.

وشرعت قوات الاحتلال بإغلاق حاجز حوارة ودوار يتسهار.

وتأتي عملية إطلاق النار بعد اقل من اسبوع من عملية اطلاق النار قرب شعفاط والتي أدت لمقتل مجندة وإصابة أخر بحالة خطيرة.

المصدر: فلسطين اليوم