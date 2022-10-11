بو صعب من عين التينة : لا نقاش أو تعديلات بعد حول المسودة الأميركية وهي في صيغتها النهائية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2022 - 13:22

بو صعب من عين التينة : لا نقاش أو تعديلات بعد حول المسودة الأميركية وهي في صيغتها النهائية

منذ 2 ساعة 11 October، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة