الشيخ البغدادي: الكيان الإسرائيلي يمر بأصعب مراحله

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أن “الكيان الإسرائيلي يمر بأصعب مراحله وما زال صدى معادلة الترسيم يقض مضاجع قادة هذا الكيان وهم يتخبطون بين بنوده في صراعاتهم الداخلية، خوفا من مقاومة لم تساوم ولن تتردد في القيام بأي شيء لتحصيل حقوق اللبنانيين من الثروات”، وتابع ان “هذا الكيان ما زال يعيش مرارة حرب تموز التي ستكون نزهة أمام أي عدوان آخر”.

وقال الشيخ البغدادي “لولا العصبيات الطائفية التي حمت الفاسدين وتلطوا خلفها، لما بقي مسؤول فاسد متربعاً على عرشه لحظة واحدة”، واضاف “على أمل أن يعي الناس ذلك وينبذوا المسؤولين الفاسدين ولو كانوا من طوائفهم وهناك ستكون البشرى وسنكون أمام دولة حرة مستقلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام