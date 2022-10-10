هآرتس: فيديو الهجوم على حاجز شعفاط يظهر إخفاقات القوات الإسرائيلية

قالت صحيفة “هآرتس” إن الفيديو الذي وثق هجوم مقاوم فلسطيني على حاجز شعفاط شمال القدس المحتلة وإطلاقه النار على الجنود، يظهر فشل “القوات الإسرائيلية” المتواجدة في المكان.

وقالت “هآرتس” “أظهر فيديو إطلاق النار يوم السبت على الحاجز قرب مخيم شعفاط، والذي أسفر عن مقتل مجندة، أن مطلق النار الفلسطيني أصاب القوة من مسافة صفر وهرب منها، دون أن يصاب بأذى”.

وأضافت “تشير تحقيقات الشرطة التي أجريت منذ الليلة الماضية إلى إخفاق في سلوك القوات الإسرائيلية في الموقع، وعلى رأسها عدم اليقظة، في ظل حالة اليقظة الشديدة لدى القوات الأمنية”.

ونفذ الفلسطيني عدي التميمي (22 عاما) إطلاق نار على حاجز شعفاط مساء السبت، ما أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجراح وصفت بالخطيرة، فيما لا تزال قوات شرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي يلاحقان المشتبه به دون أن يتمكنا من اعتقاله.

المصدر: فلسطين اليوم