بيلاروس: أوكرانيا فجرت جميع الجسور على الحدود تقريبا

صرح رئيس لجنة حرس الحدود في بيلاروس أناتولي لابو، بأن قوات كييف فجرت جميع الجسور بين أوكرانيا وبيلاروس، ولغّمت الطرقات على الحدود مع بيلاروس.

ونقلت عنه “إنترفاكس” قوله إن الوضع في الاتجاه الجنوبي صعب وأشار إلى أن وحدات الدفاع الإقليمية الأوكرانية تقترب من الحدود، ويستفزون حرس الحدود البيلاروسيين.

وقال لابو: “يستهدفون حرس حدودنا، وأحيانا يطلقون النار في الهواء، وينفذون استطلاعات جوية مستمرة”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مشاركة بلاده في العملية الروسية في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن الجيش البيلاروسي لم يتم إرساله إلى أراضي أوكرانيا.

كما رفض لوكاشينكو الاتهامات الموجهة لمينسك، مشيرا إلى أن بلاده ستظل حليفا لروسيا.

المصدر: وكالات