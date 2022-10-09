أوكرانيا: 13 سفينة محملة بالمنتجات الزراعية غادرت موانئنا اليوم

أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن 13 سفينة تحمل أكثر من 200 ألف طن من المنتجات الزراعية أبحرت من موانئ البلاد اليوم الأحد في إطار تنفيذ “صفقة الحبوب”.

وقالت الوزارة في بيان عبر “تلغرام”: “في التاسع من تشرين الاول/ أكتوبر، غادرت 13 سفينة موانئ أوديسا ويوجني وتشرنومورسك باتجاه دول إفريقيا وآسيا وأوروبا محملة بـ 230.7 ألف طن من المنتجات الزراعية”.

وأضاف البيان أنه منذ بدء تشغيل “ممر الحبوب” تم تصدير 6.8 مليون طن من المواد الغذائية الأوكرانية إلى دول آسيا وأوروبا وإفريقيا، على متن 305 سفن”.

وفي 22 يوليو الماضي، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف في إسطنبول، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

ويشمل هذا الاتفاق الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

وسبق أن انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سير تنفيذ صفقة الحبوب”، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تواصل التصرف كمستعمرين، وتعاود مرة أخرى خداع الدول النامية، حيث يجري تصدير معظم شحنات الحبوب الأكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان الفقيرة كما تم الاتفاق عليه في المسابق.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية