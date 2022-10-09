إنترفاكس عن الكرملين: العمل داخل إطار أوبك+ يوازن الفوضى التي تبثها الولايات المتحدة في سوق الطاقة العالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2022 - 14:32

إنترفاكس عن الكرملين: العمل داخل إطار أوبك+ يوازن الفوضى التي تبثها الولايات المتحدة في سوق الطاقة العالمية

منذ 10 mins 9 October، 2022
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