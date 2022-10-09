وزارة الصحة اللبنانية توزع منشورات تعرف فيها بمرض الكوليرا وكيفية الوقاية منه والعلاجات المناسبة له

وزعت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، منشورات تعرف فيها بمرض الكوليرا طرق الوقاية منه، أعراضه والعلاجات المناسبة له.

وأكدت هذه المنشورات أن مرض الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة تصيب المعدة وتنتقل عبر الايدي او المياه او تناول الاطعمة الملوثة وتتسبب باسهال حاد وقيء قد يؤدي الى جفاف الجسم، أما الاعراض فهي: العطش، تقلص مرونة الجلد، تغور العينين،التعب او الضعف الشديد، ودعت كل من يشعر بهذه الاعراض التوجه فورا الى أقرب مستشفى او مركز رعاية صحية أولية.

وطلبت وزارة الصحة من المواطنين الراغبين بالاستفسار او بالحصول على المزيد من المعلومات الاتصال على الخط الساخن 1787.

ميقاتي تابع مع وزير الصحة ملف الاصابات بالكوليرا ودعا الى اجتماع مطلع الاسبوع المقبل

وفي سياق متصل تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة فراس الابيض ملف الاصابات بفيروس كوليرا التي تم تسجيلها، والاجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة المصابين والحد من انتشار الوباء.

ودعا الرئيس ميقاتي وزراء الصحة والداخلية والبلديات والطاقة والمياه والبيئة والزراعة الى اجتماع مطلع الاسبوع لمتابعة هذا الملف.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام